Обвиняемый в краже из самолета Ил-80 в Таганроге арестован до 4 марта

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Суд арестовал до 4 марта обвиняемого в краже из "самолета судного дня" в городе Таганроге Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Бояркину.

"Мой подзащитный Жора Хочунц был задержан 4 января по делу о краже, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта", – сказала она.

Ранее в Таганроге на аэродроме Южный обокрали военный самолет Ил-80, прозванный "самолетом судного дня" – он предназначен для управления войсками в случае ядерной войны.

Кражу обнаружили сотрудники авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, где самолет проходил техобслуживание и плановую модернизацию.

Из самолета пропала дорогая радиоаппаратура – около 40 приборов. На грузовом люке обнаружили следы от лома, а в самом отсеке – отпечатки пальцев и следы обуви.