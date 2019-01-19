Лолита Милявская задолжала ТСЖ 760 тысяч рублей

Лолита Милявская задолжала за ЖКХ 760 тысяч рублей. ТСЖ "Большие Каменщики" подало на певицу в суд и требует взыскать с нее полную сумму, включая пени. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
"Товарищество собственников жилья "Большие Каменщики" просит взыскать с Милявской Лолиты Марковны задолженность за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги 609 тысяч 842 рубля за период со 2 апреля 2014 года по 31 января 2016 ода., а также пени за период с 11 мая 2014 года по 9 июня 2017 года в размере 148 тысяч 295 рубля", – рассказала она, передает Агентство "Москва".
Это не первое судебное разбирательство Лолиты Милявской с ТСЖ. В 2015 году певица выиграла битву в войне с управляющей компанией дома, в котором она проживает. Суд отклонил иск о клевете, который подавала глава ТСЖ. Женщине не понравились высказывания Лолиты в одном из телеэфиров. Кроме того, Лолита с телеэкранов высказала мысль, что глава компании может находиться в сговоре с некоторыми сотрудниками ТСЖ, которые выставляют жильцам огромные счета за коммунальные услуги.
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