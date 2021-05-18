Суд продлил арест бывшему сенатору Борису Шпигелю

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Басманный суд столицы продлил арест экс-члену Совета Федерации Борису Шпигелю до 20 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Уточняется, что фигуранту продлен арест по делу о взятке.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, срок содержания Шпигеля под стражей продлен до 20 августа", – уточнили в суде.

Борис Шпигель был арестован Басманным судом Москвы 23 марта. Он проходит по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.