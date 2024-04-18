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Суд в Махачкале поместил под арест еще девять энергетиков по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву сообщает РИА Новости.

"Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще девятерым фигурантам. Всем на два месяца, по 18 июня", – заявила Мамаева.

Отмечается, что были арестованы руководитель городских электрических сетей Дербента Иса Рагимов, а также заместитель начальника управления по сбыту "Дагэнерго" Насыр Абдуллаев.

Ранее ФСБ и МВД РФ задержали девять сотрудников "Россети Северный Кавказ" и "Дагэнерго" по подозрению в хищении 2,8 миллиарда рублей, которые были выделены на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.

Впоследствии были арестованы еще восемь энергетиков, среди которых заместитель директора "Дагэнерго" Амирахмед Зурканаев.

Таким образом, на данный момент число арестованных по делу о крупном хищении в сфере энергетики Дагестана достигло 26 человек. Суд обвиняет их в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").