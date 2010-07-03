СК просит заочно арестовать еще трех фигурантов дела полковника Захарченко

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Следственный комитет просит Басманный суд Москвы заочно арестовать в рамках дела полковника Дмитрия Захарченко члена совета директоров банка "Новое время" Ивана Станкевича, совладельца группы компаний "1520" Бориса Ушеровича и экс-зампредседателя правления Интеркредитбанка Дмитрия Моторина, сообщает ТАСС.

Моторину вменяется дача взятки в особо крупном размере, а Станкевичу и Ушеровичу – получение взятки. Ранее по данному делу суд отправил под стражу еще двух фигурантов – адвоката Виктора Белевцова и Валерия Маркелова.

Уголовные дела против Белевцова и Маркелова возбудили в начале октября 2018 года. По версии следствия, они являлись посредниками при передаче взятки в два миллиарда рублей Захарченко.

Самому полковнику инкриминируется ряд коррупционных преступлений, в том числе получение взятки от ресторатора Меди Дусса. Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей.

Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Дело получило резонанс после того, как в квартире его сестры нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Объяснить происхождение этих денег Захарченко не смог.

Ранее гособвинение запросило отцу Захарченко Виктору пять лет колонии общего режима. Его обвиняют растрате 4,9 миллиона рублей, которые принадлежали банку "Московское ипотечное агентство".