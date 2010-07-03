Гособвинение запросило 5 лет колонии отцу полковника Захарченко

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей

Гособвинение запросило отцу бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко Виктору Захарченко пять лет колонии общего режима. Его обвиняют растрате 4,9 миллиона рублей, которые принадлежали банку "Московское ипотечное агентство".

Прения сторон проходят в пятницу, 15 марта, в Мещанском районном суде, сообщает Агентство "Москва". Еще одному фигуранту дела, советнику председателя правления "ББР-Банка" Владимиру Корьевкину, запросили шесть лет колонии общего режима. Каждому подсудимому грозит штраф в размере 500 тысяч рублей.

По данным следствия, Захарченко незаконно получал в течение двух лет зарплату от "МИА-Банка", где фиктивно трудоустроился. Эту работу ему предложил Корьевкин, хотя знал, что у того нет нужного образования. Захарченко же без уважительных причин не появлялся на рабочем месте.

Ранее Виктор Захарченко на суде сообщал, что заработал состояние, позволившее купить несколько квартир в центре Москвы, занимаясь в 1990-х годах предпринимательской деятельностью, "как Березовский".

У его сына – полковника Дмитрия Захарченко – в начале 2019 года нашли новые активы на полмиллиарда рублей. Его обвиняют в получении минимум четырех взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, а также воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Дело получило резонанс после того, как в квартире его сестры нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Объяснить происхождение этих денег Захарченко не смог. Все средства были обращены в доход государства.