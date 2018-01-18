Убийце полицейского Нурбагандова ужесточили наказание до пожизненного

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Убийце дагестанского полицейского Артуру Бекболатову ужесточили наказание до пожизненного заключения. Приговор вступил в силу в четверг, 18 января.

Решение приняла судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда, сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры.

В прошлом году Бекболатова приговорили к 24 годам колонии строго режима с ограничением свободы на два года.

В 2016 году осужденный в составе банды под руководством Магомеда Халимбекова застрелил полицейского Магомеда Нурбагандова и его брата.

Один из нападавших требовал от Нурбагандова под дулом пистолета попросить на камеру всех своих родственников уйти из полиции. В ответ мужчина сказал: "Работайте, братья", после этого в него выстрелили.

Магомеду Нурбагандову посмертно присвоили звание Героя России.