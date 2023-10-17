Zoom оштрафован на 115 млн от выручки за нарушение правил работы интернет-ресурса

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Российский суд впервые оштрафовал американскую компанию Zoom Video Communications на 115 миллионов рублей, что составило 1/10 от суммы дохода за 2022 год, за нарушение правил работы интернет-ресурса в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные протокола, поступившего в судебный участок мирового судьи № 422.

"Суд признал виновной Zoom Video Communications по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ ("Неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации") и назначил компании наказание в виде штрафа в размере 115 миллиона рублей от суммы выручки за прошлый год", – заявили в суде.

Причиной штрафа стало то, что Zoom Video Communications Inc находится в Соединенных Штатах Америки, но осуществляет свою деятельность в России. Однако компания не открыла филиал или представительство на территории РФ. Этими действиями компания нарушила закон "О деятельности иностранных лиц на территории РФ".

Ранее сообщалось, что столичный суд оштрафовал на 15 миллионов рублей видеосервис Zoom за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. За первичный отказ локализовать персональные данные граждан России Zoom был оштрафован на один миллион рублей летом 2023 года.

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