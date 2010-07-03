Суд оставил под домашним арестом топ-менеджера "Рольфа"

Законность ареста главы департамента развития бизнеса ГК "Рольф" Анатолия Кайро, которого обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж, признал Московский городской суд.
"Постановление Басманного суда оставлено без изменений, а жалобы защиты – без удовлетворения", – цитирует Агентство "Москва" представителя инстанции.
Ранее гражданин Украины Анатолий Кайро сообщил, что у него есть вид на жительство на территории России до 2021 года. Также он заявил, что мера пресечения в виде домашнего ареста для него чрезмерна.
По версии следствия, член совета директоров Кайро в 2014 году участвовал в незаконных валютных операциях. Ущерб оценивают в четыре миллиарда рублей. А организовал вывод средств за границу якобы фактический владелец "Рольфа" Сергей Петров. Основатель фирмы находится за границей. И возвращаться в Россию, по его словам, не собирается. Он заявил, что имел "законный" способ вывода средств через дивиденды. В интервью СМИ он рассказал, что обвинение основано на записи его телефонных разговоров.
На данный момент фигурантами по уголовному делу проходят четыре человека. Что касается Анатолия Кайро, то, по решению суда, он останется под домашним арестом до 25 августа.
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