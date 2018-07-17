Бывшего главу СК по Москве Дрыманова доставили в Лефортовский суд

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Бывшего руководителя Главного следственного управления СК по Москве Александра Дрыманова доставили в Лефортовский районный суд столицы, где будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России попросила суд арестовать Дрыманова, передает Агентство "Москва".

"В Лефортовский суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дрыманова Александра Александровича", – рассказала пресс-секретарь Лефортовского районного суда Екатерина Краснова.

По ее словам, Дрыманова подозревают в получении взятки и в ближайшее время суд начнет рассматривать данное ходатайство.

Ранее стало известно о том, что генерал Дрыманов был задержан сотрудниками ФСБ. Его уголовное преследование ведется вместе с расследованием дела о коррупции в рядах СК, сотрудников которого пытались подкупить представители "вора в законе" Захария Калашова, который известен как Шакро Молодой.

В рамках этого дела ранее суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 миллионов рублей бывшего главу управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Его заместитель Александр Ламонов и бывший первый заместитель Дрыманова – Денис Никандров находятся под следствием.

Из оглашенного в Мосгорсуде обвинительного заключения по делу Максименко стало известно, что Дрыманов получил "незаконное денежное вознаграждение" за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец. Также в суде огласились материалы по которым Дрыманов получил еще одну взятку в размере 9 тысяч 850 евро от Никандрова "в качестве благодарности за помощь в назначении на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве".

Дрыманов назвал действия ФСБ при проведении расследования дела Калашова ширмой для проведения проверки ведомства и коррупционных дел в отношении сотрудников СК России и опроверг слова Никандрова о взятке. Также он пообещал пожаловаться на действия ФСБ генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

За время судебных разбирательств Дрыманов несколько раз менял статус со свидетеля на подозреваемого.