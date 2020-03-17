Экс-депутат Верховной рады заочно арестован за нападение на посольство РФ в Киеве

11:54
Фото: Москса 24/Александр Авилов
Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
"В отношении Мосийчука избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно", – сказала собеседница агентства.
Экс-депутата Верховной рады обвиняют по факту нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Мосийчука объявили в международный розыск.
По данным следствия, из-за действий обвиняемого был грубо нарушен порядок работы учреждения, а имуществу российского посольства на Украине был причинен значительный материальный ущерб.
Ранее Мосгорсуд вынес приговор бывшему министру транспорта Украины Николаю Рудьковскому по обвинению в нападении на посольство России в Киеве. Прокурор настаивал на шести годах заключения для Рудьковского, однако решением суда украинский экс-министр был приговорен к двум годам колонии общего режима.
14 июня 2014 года Рудьковский уступил уговорам демонстрантов и бросил камень в посольство России на Украине. В это время в Киеве проходили беспорядки. Однако, даже несмотря на это действие, протестующие облили Рудьковского зеленкой.
До этого Рудьковский находился в розыске.
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