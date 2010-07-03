Экс-министр Украины получил срок за нападение на посольство РФ в Киеве

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Мосгорсуд вынес приговор бывшему министру транспорта Украины Николаю Рудьковскому по обвинению в нападении на посольство России в Киеве летом 2014 года. Об этом информирует Агентство "Москва".

В ходе заседания прокурор настаивал на шести годах заключения для Рудьковского, однако решением суда украинский экс-министр был приговорен к двум годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что Рудьковский находился в розыске за нападение на российское посольство в столице Украины. В июне 2014 года он бросил камень в здание дипведомства. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело. В мае 2016 года бывший министр был арестован.