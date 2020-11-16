Астраханские власти подали в суд на хозяина гуляющих по селам верблюдов

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Администрация Икрянинского района Астраханской области подала иск к местному жителю, который владеет бесконтрольно гуляющим стадом верблюдов. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время речь идет примерно о 80 верблюдах, которые бродят по поселкам. На животных жалуются местные жители – верблюды ломают заборы, газопроводы и надгробия на кладбищах.

Похожая ситуация уже наблюдалась летом 2020 года, тогда в стаде было только 60 особей. Несмотря на многочисленные жалобы, владелец верблюдов, местный пенсионер-предприниматель, за ними не следит.

Власти Икрянинского района рассчитывают через суд принудить мужчину пасти животных под своим контролем, а не отпускать их на волю.

Московский зоопарк в сентябре 2020 записал на видео танцы полугодовалого верблюжонка. По словам сотрудника учреждения, малыш оправдывает свое имя – Шторм.