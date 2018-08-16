Кирилла Серебренникова оставили под домашним арестом до 19 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Мосгорсуд продлил до 19 сентября домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа", сообщает Агентство "Москва". Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Кроме худрука "Гоголь-центра" по уголовному делу проходят бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, экс-генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова. Всем им уже предъявили обвинение в окончательной редакции.

По данным следователей, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа". В 2011–2014 годы Минкультуры РФ выделило проекту более 214 миллионов рублей. Для этого проекта обвиняемый создал "Седьмую студию". Следствие полагает, что Малобродский, Воронова и Масляева завышали данные о количестве и стоимости мероприятий.