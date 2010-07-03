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14:49

Защита замглавы ПФР обжаловала его арест

суды общество

14:49

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Защита заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова и директора департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина обжаловала их арест по делу о взятке в 4,4 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

Зарегистрированы жалобы адвокатов в защиту интересов Иванова и Копейкина на постановления об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Жалобы будут рассмотрены 29 и 31 июля.

Ранее Иванова и Копейкина Басманный суд арестовал до 9 сентября. Иванов признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, неустановленные лица, действовавшие в интересах "Техносерв Менеджмент", переводили деньги Копейкину, который потом перечислял их Иванову.

За период с 2017 по 2019 годы сумма взяток составила 4,4 миллиона рублей. По версии следствия, средства перечислялись Иванову за общее покровительство.

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суды общество

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