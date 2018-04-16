Роскомнадзор начал блокировать Telegram

16 апреля 2018, 12:11
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
Роскомнадзор получил решение Таганского районного суда Москвы об ограничении доступа на территории РФ к Telegram, сообщает пресс-служба ведомства.
Информацию направили операторам связи с целью ограничения доступа к мессенджеру.
Блокировку мессенджера телеканалу Москва 24 прокомментировал разработчик приложений Telegram Даниил Гаврилов. По его словам, полная конфиденциальность – это именно то, за что так ценят мессенджер.
"В Telegram есть секретные чаты, это одна из его фишек, в таком шифровании сервер не знает, какой шифр используется, так называемое end to end шифрование, и он не может их расшифровать и передать такие ключи властям по запросу", – рассказал Гаврилов.
Руководитель проекта Mash Никита Могутин, на Telegram-канал которого подписаны около 300 тысяч человек, рассказал, что произойдет с каналами в мессенджере, которые зарабатывают на рекламе.
"Падение аудитории скажется на доходах всех участников этого рынка, подешевеет реклама, возможно, крупные бренды, которые сейчас в этой площадке заинтересованы, уйдут", – отметил Могутин.
По его словам, проект продолжит развивать площадку Telegram, которая сейчас обеспечивает 30 процентов доходов.
В тоже время канал "Кинокляча", посвященный кинокритике, может потерять 39,5 тысячи подписчиков. Если мессенджером перестанут пользоваться, на другой платформе все придется начинать с нуля, рассказал автор канала Григорий Волчков.
"За эти полтора года я так прикипел к Telegram, что если придется расставаться будет жаль. Мы уже обсуждали, что и как будем делать, но ни к какому конкретному плану не пришли", – добавил Волчков.
13 апреля суд вынес решение о блокировке Telegram. Поводом для таких мер стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений.
Сейчас в работе мессенджера в России наблюдаются сбои. По данным сервиса Downdetector, количество жалоб на проблемы с отправкой и получением сообщений резко выросло после 12:00 по московскому времени.
В частности, к Tekegram уже не могут подключиться пользователи оператора "Мегафон".
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