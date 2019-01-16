"Победа" подаст иск к аэропорту Храброво из-за задержки рейса

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Руководство лоукостера "Победа" заявило о планах предъявить иск к калининградскому аэропорту Храброво из-за истории с задевшим трап самолетом. Инцидент привел к почти пятичасовой задержке рейса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Представители "Победы" настаивают, что рейс в Рим не вылетел вовремя из-за проведения технических работ для устранения дефекта левой законцовки крыла. Именно эта часть борта соприкоснулась с трапом. В пресс-службе отмечают, что в случившемся виноват сотрудник воздушной гавани, который управлял трапом и совершил ошибку в маневре.

"Распространенная в СМИ информация о том, что самолет "Победы" самостоятельно задел трап, не соответствует действительности", – заявили в компании.

При этом в лоукостере воздержались от поспешных выводов и выразили надежду, что степень вины аэропорта и авиаперевозчика установит расследование.

Ранее сообщалось, что самолет "Победы" вылетел в Рим со 117 пассажирами на борту. Это случилось спустя почти пять часов после его прибытия в Храброво.