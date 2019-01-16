Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

21:51

"Победа" подаст иск к аэропорту Храброво из-за задержки рейса

суды

21:51

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Руководство лоукостера "Победа" заявило о планах предъявить иск к калининградскому аэропорту Храброво из-за истории с задевшим трап самолетом. Инцидент привел к почти пятичасовой задержке рейса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Представители "Победы" настаивают, что рейс в Рим не вылетел вовремя из-за проведения технических работ для устранения дефекта левой законцовки крыла. Именно эта часть борта соприкоснулась с трапом. В пресс-службе отмечают, что в случившемся виноват сотрудник воздушной гавани, который управлял трапом и совершил ошибку в маневре.

"Распространенная в СМИ информация о том, что самолет "Победы" самостоятельно задел трап, не соответствует действительности", – заявили в компании.

При этом в лоукостере воздержались от поспешных выводов и выразили надежду, что степень вины аэропорта и авиаперевозчика установит расследование.

Ранее сообщалось, что самолет "Победы" вылетел в Рим со 117 пассажирами на борту. Это случилось спустя почти пять часов после его прибытия в Храброво.

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика