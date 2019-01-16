Задевший трап борт "Победы" вылетел из Калининграда в Рим

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет лоукостера "Победа", который днем 16 января задел технический трап при заруливании на стоянку в калининградском аэропорту Храброво, вылетел в Рим по запланированному маршруту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию воздушной гавани.

Борт осмотрели специалисты. После обслуживания он отправился в итальянскую столицу со 117 пассажирами.

Около 11:10 по местному времени (12:10 – по Москве) самолет рейса DP261 прибыл в Калининград из аэропорта Внуково. Уже после посадки задел технический трап левой законцовкой крыла. Обошлось без серьезных повреждений и пострадавших. В итоге рейс задержали почти на пять часов.