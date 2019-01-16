Адвокат оценила перспективу иска в $3,6 млн к "Аэрофлоту" в США

Фото: depositphotos/Nordroden

Специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала подачу иска американцами к "Аэрофлоту" на сумму более чем $3,6 миллиона. Пассажиры заявили, что опоздали на рейс из-за некачественного обслуживания на регистрации, из-за чего были вынуждены провести сутки в аэропорту, понеся при этом дополнительные расходы.

Эксперт считает, что суд США имеет юрисдикцию рассматривать данное дело, поскольку это защита прав потребителей, истцов собралось достаточное количество, и, вероятно, есть спонсоры, которые смогли оплатить работу адвокатов.

По ее мнению, инициаторы подачи иска не могли бы оплатить эти услуги самостоятельно, учитывая, что они в качестве компенсации требуют лишь семь тысяч долларов на одного пострадавшего от действий "Аэрофлота". "Следовательно, есть спонсоры, которые поверили в это дело, оплачивают адвокатам их часы в надежде получить в дальнейшем большой процент от взысканной суммы с "Аэрофлота" в пользу истцов", – отметила Ярмуш.

При этом она предположила, что перспектива у иска есть.

"Американский суд, безусловно, встанет на сторону американских граждан и взыщет с российской компании деньги, если дело дойдет до рассмотрения по существу. Но, скорее всего, учитывая практику американского судопроизводства, я уверена, что "Аэрофлот" наймет американскую юрфирму. И до суда дело не дойдет. Адвокаты, изучив аргументы друг друга, сядут за стол переговоров и какую-то приемлемую сумму для всех сторон мировым соглашением согласуют. И дальше суд это просто утвердит", – резюмировала Ярмуш.

Конечная сумма будет менее значительной, тем не менее, дело, скорее всего, будет урегулировано миром, и "Аэрофлоту" придется заплатить истцам, считает адвокат.

Евгения Маркова