Американцы подали иск на $3,5 миллиона к "Аэрофлоту"

Американцы, опоздавшие на рейс, подали в суд на "Аэрофлот". Истцы считают, что авиакомпания не соблюдает правила, прописанные в Монреальской конвенции, сообщает РАПСИ.
Пассажиры заявили, что опоздали на рейс из-за некачественного обслуживания на регистрации, что им нанесен моральный вред и потребовали компенсацию в размере более 3,6 миллиона долларов.
В исковом заявлении в Федеральный суд Северного округа Иллинойса подчеркивается, что пассажиры прибыли на посадку за четверть часа до вылета. Согласно правилам "Аэрофлота", в это время уже не пускают на борт.
Американцам пришлось купить новые билеты и целые сутки жить в аэропорту. При этом со стороны авиаперевозчика помощи не последовало. Подавшие в суд пассажиры надеются, что к их иску присоединятся и другие соотечественники.
Истцы требуют компенсации для себя и всех граждан США, которым был причинен ущерб при схожих обстоятельствах.
В "Аэрофлоте" иск американцев и характер обвинений назвали попыткой давления, сообщают "Ведомости".
Заместитель гендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров подчеркнул, что истцы сами указали на то, что опоздали на рейс, тем самым подтвердив ненадлежащее исполнение договора воздушной перевозки с их стороны.
В настоящий момент "Аэрофлот" проводит проверку по указанным обстоятельствам и изучает исковые требования пассажиров.
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