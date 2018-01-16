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Происшествия

16 января, 18:09

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

суды

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову продлили домашний арест до 19 апреля. Решение принято в Басманном суде, сообщает Агентство "Москва".

Также по решению суда продлен до 19 апреля домашний арест бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину и срок заключения под стражей экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому.

На продлении домашнего ареста настаивал следователь, который в суде предоставил фрагменты электронной переписки Малобродского с предпринимателем Валерием Синельниковым, в которой обсуждаются договорные отношения, а также переписку Серебренникова со своей помощницей Анной Шалашовой, в которой речь идет об обналичивании денежных средств.

Прокурор поддержал ходатайство следователя. По ее словам, наличие у Малобродского гражданства Израиля позволит ему скрыться от следствия и суда. Адвокат Ксения Карпинская отметила, что паспорта Малобродского находятся у следователя, и просила отправить его под домашний арест или отпустить под залог в 10 миллионов рублей.

В 2011 году Серебренников создал проект "Платформа". В 2011–2014 годы Минкультуры выделило проекту более 214 миллионов. Для его реализации Серебренников создал "Седьмую студию".

Следствие полагает, что фигуранты дела завышали сведения о числе и стоимости проводимых мероприятий и присвоили себе крупную сумму.

Ранее Серебренников назвал экс-бухгалтера Масляеву "лучшим другом следствия". Он добавил, что на очной ставке Масляева призналась ему в краже пяти миллионов для себя, заключила сделку со следствием и дала показания на остальных обвиняемых.

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