Улюкаев заявил, что рассчитывает на справедливый приговор

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев 15 декабря прибыл в Замоскворецкий суд на вынесение приговора.

Он заявил, что рассчитывает на справедливое решение суда. Об этом сообщает "Газета.ру".

Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов. За инкриминируемое преступление ему грозит штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей или от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Прокурор попросил присудить обвиняемому срок в 10 лет.

Бывший чиновник своей вины в коррупционном эпизоде не признает, заявляя, что против него совершили провокацию. Защита попросила суд оправдать Улюкаева.