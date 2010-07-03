Верховный суд РФ утвердил приговор трем членам "Артподготовки"

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Верховный суд (ВС) РФ оставил без изменения приговор трем активистам запрещенного в России экстремистского движения "Артподготовка", осужденным ранее за подготовку к теракту в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а жалоба защитников – без удовлетворения", – рассказали в суде.

В январе текущего года Олег Дмитриев и Сергей Озеров получили по восемь лет колонии строгого режима, Олег Иванов – семь лет.

По версии следствия, они планировали теракты в столице при помощи "коктейлей Молотова". При обыске у подсудимых изъяли 13 бутылок с зажигательной смесью, которые должны были использоваться для последующих терактов, в том числе и для поджога административного здания в Москве.

Руководила действиями подсудимых, по мнению следствия, Надежда Петрова, известная также по фамилиями Белова и Есаулова, которая сейчас живет в эмиграции в Европе.

Осенью 2017 года была пресечена деятельность ячейки запрещенного в России движения "Артподготовка". Участники планировали экстремистские акции и нападения на сотрудников полиции для провокации беспорядков. Лидером запрещенной организации является бывший депутат Саратовской областной думы и блогер Вячеслав Мальцев.

