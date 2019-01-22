Активисты экстремистского движения сядут в тюрьму за подготовку теракта

В Московском окружном военном суде вынесли приговор членам экстремистского движения "Артподготовка" (запрещена в России). Олег Дмитриев и Сергей Озеров получили по восемь лет колонии строгого режима, Олег Иванов – семь лет.
По версии следствия, они планировали теракты в столице при помощи "коктейлей Молотова", передает РИА Новости. Представитель обвинения завил, что подсудимые хотели 5 ноября "по образу Майдана" совершить поджог зданий органов государственной власти. "Мини-революции" были запланированы также в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске и Томске. Предполагается, что участники планировали открыть стрельбу по глушилкам, камерам, радиостанциям и устройствам перехвата связи. Организаторы рекомендовали им сделать схроны у точек сбора.
Деятельность ячейки запрещенного в России движения "Артподготовка" была пресечена осенью 2017 года. Лидером запрещенной организации является бывший депутат Саратовской областной думы и блогер Вячеслав Мальцев.
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