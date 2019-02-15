В Москве задержали телефонных мошенников, обманывающих пенсионеров

Фото: depositphotos/belchonock

Московские полицейские задержали группу телефонных мошенников, несколько лет вымогавших деньги у пенсионеров. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе компании для детектирования и предотвращения кибератак Group-IB.

Подозреваемые обещали пожилым людям солидную компенсацию за приобретенные ранее лекарственные средства, медицинские приборы или БАДы. Общая сумма ущерба по семи эпизодам оценивается в 10 миллионов рублей. Однако в правоохранительных органах полагают, что количество жертв гораздо больше.

Целью мошенников были пожилые люди в возрасте от 70 до 84 лет, проживающие в Московской, Ростовской, Томской, Нижегородской, Ленинградской, Челябинской, Оренбургской и других областей. Жертвы преступников в разное время приобретали дорогостоящие препараты, в том числе капсулы "Вейань" (153 тысячи рублей), "Флолролид водный" (107 тысяч рублей), чудо-пластырь (21 тысяча рублей), аппликаторы (11,5 тысячи рублей) или "черный орех" (26 тысяч рублей).

"Несмотря на то, что вишинг – это довольно старый вид телефонного мошенничества, он не теряет своей популярности за счет того, что злоумышленники придумывают новые способы обмана, направленные, в том числе, на самые незащищенные слои населения – пенсионеров", – руководитель отдела расследований Group-IB Сергей Лупанин.

Он подчеркнул, что мошенники быстро входили в доверие пожилых людей, были воспитаны и вместе с тем настойчивы и агрессивны, что позволяло им вводить в заблуждение пенсионеров.

5 февраля столичные полицейские задержали семь членов банды. Против них возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

