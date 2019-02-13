Москвич отдал цыганам 100 тысяч рублей за поддельные старинные монеты

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Москвич отдал цыганам 100 тысяч рублей и личные вещи за поддельные старинные монеты. Позже он сам обратился в полицию, сообщив, что стал жертвой мошенников.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, 29-летний инструктор групповых занятий в спорткомплексе "Сходня" рассказал, что к нему на улице подошли двое цыган и предложили купить за 200 тысяч рублей старинные монеты, найденные при реконструкции храма в Сергиевом Посаде. Тренер согласился. В качестве оплаты он передал подозреваемым деньги, фотоаппарат Canon и три куртки.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Полиция ведет розыск подозреваемых в мошенничестве.