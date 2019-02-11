Пенсионный фонд предупредил о новых мошенниках в Сети

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Мошенники создали сайты-подделки официального ресурса Пенсионного фонда России, чтобы вымогать деньги за консультации по оформлению выплат. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное отделение ПФР.

Неофициальные сайты фонда доносят до людей неправильные сведения, отмечают в фонде, и оказывают сомнительные услуги. В ПФР отмечают, что распознать сайты обманщиков несложно, так как они нередко сделаны по одному шаблону.

"При этом используются гиперссылки, ведущие на страницы сайта Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов ПФР. Все это тем не менее лишь служит прикрытием сомнительных сервисов, предоставляемых через такие ресурсы", – сказано в сообщении.

Как правило, подобные ресурсы плохо структурированы и на них много рекламных баннеров, которые мешают восприятию информации.

"На помощь растерявшемуся в информационном хаосе пользователю всегда приходит онлайн-чат с "пенсионным юристом", предлагающим разобраться со всеми вопросами. Переписка при этом длится недолго и для решения проблемы человеку практически сразу предлагается оставить контактный номер телефона", – отметили в пресс-службе.

Далее человеку звонят с предложением обратиться в "правовой центр поддержки", где якобы помогают с оформлением выплат. Именно за такую помощь мошенники и требуют с людей деньги.

В ПФР обратили внимание, что ни один из подобных сайтов не имеет к фонду никакого отношения.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, как увеличить пенсии. В этом могут помочь добровольные отчисления в рамках обязательного пенсионного страхования и отложенный выход на заслуженный отдых.