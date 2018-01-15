Домашний арест экс-бухгалтера "Седьмой студии" продлили до 19 апреля

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Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля домашний арест экс-бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой. Об этом сообщает Агентство "Москва". Решение о продлении ареста приняла судья Юлия Сафина.

Следователь, просивший продлить Масляевой домашний арест, заявил, что на свободе она может скрыться от следствия, вступить в контакт с разыскиваемой Екатериной Вороновой или согласовать позицию с другими фигурантами. Сама Масляева против продления домашнего ареста не возражала.

Фигурантами этого дела также являются художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников создал проект "Платформа" для популяризации современного искусства. В 2011–2014 годы Минкультуры выделило проекту более 214 миллионов. Как полагают следователи, Малобродский, Масляева и Воронова завышали сведения о числе и стоимости проводимых мероприятий.

15 января стало известно, что режиссеру Кириллу Серебренникову грозит 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела завершилось. Предполагаемая сумма ущерба за это время выросла вдвое и составила более 130 миллионов рублей.