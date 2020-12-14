Во Франции двух россиян приговорили к тюрьме за драку на Евро-2016

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Михаил Ивкин и Павел Косов получили 3 и 10 лет тюрьмы соответственно за драку после матча чемпионата Европы по футболу 2016 года в Марселе, сообщает ТАСС.
Приговор суда присяжных в городе Экс-ан-Прованс в отношении россиян был вынесен по делу о нанесении тяжких телесных повреждений британскому болельщику Эндрю Бечу.
"Мой подзащитный приговорен к трем годам тюрьмы, а Павел Косов – к 10 годам", – рассказал адвокат Ивкина Жюльен Пинелли.
Ранее сообщалось, что прокуратура Франции требовала 5 и 15 лет тюрьмы соответственно в отношении двух россиян, избивших британского болельщика. Всего в драке принимали участие порядка 200 человек.
Прокуратура Франции потребовали до 15 лет тюрьмы для россиян по делу о драке на Евро-2016