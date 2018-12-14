Приговор поднявшему росгвардейца в метро огласят 17 декабря

14 декабря, 17:03
Прокурор запросил год условно для мужчины, который пронес росгвардейца по вестибюлю метро
Мещанский суд 17 декабря вынесет решение по делу Исляму Малекову, который весной поднял на руки и пронес сотрудника Росгвардии на станции метро "Сухаревская". Об этом Агентству "Москва" сообщили в суде.
"Приговор будет оглашен 17 декабря в 11:00", – уточнил представитель суда. По его словам, во время прений гособвинитель просил признать подсудимого виновным и приговорить его к году лишения свободы условно с испытательным сроком на год.
6 мая 2018 года на станции метро "Сухаревская" Ислям Малеков подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров. Следствие полагает, что мужчина умышленно хотел воспрепятствовать работе сотрудника, который был в форме. Против Малекова возбудили уголовное дело о применении в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни и здоровья. Малеков свою вину не признает. По его словам, он принял росгвардейца за своего знакомого.
Позже потерпевший заявил, что Малеков не нанес ему физического вреда, но причинил моральный, выложив видеоролик в интернет.
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