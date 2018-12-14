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Происшествия

14 декабря, 17:03

Приговор поднявшему росгвардейца в метро огласят 17 декабря

суды

Прокурор запросил год условно для мужчины, который пронес росгвардейца по вестибюлю метро

Мещанский суд 17 декабря вынесет решение по делу Исляму Малекову, который весной поднял на руки и пронес сотрудника Росгвардии на станции метро "Сухаревская". Об этом Агентству "Москва" сообщили в суде.

"Приговор будет оглашен 17 декабря в 11:00", – уточнил представитель суда. По его словам, во время прений гособвинитель просил признать подсудимого виновным и приговорить его к году лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

6 мая 2018 года на станции метро "Сухаревская" Ислям Малеков подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров. Следствие полагает, что мужчина умышленно хотел воспрепятствовать работе сотрудника, который был в форме. Против Малекова возбудили уголовное дело о применении в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни и здоровья. Малеков свою вину не признает. По его словам, он принял росгвардейца за своего знакомого.

Позже потерпевший заявил, что Малеков не нанес ему физического вреда, но причинил моральный, выложив видеоролик в интернет.

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