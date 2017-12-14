Улюкаев волнуется, но надеется на лучшее перед приговором

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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев переживает, но надеется на лучшее. Завтра, 15 декабря в 10:00, станет известен приговор по делу о взятке.

"Конечно, переживает, но надеется на лучшее", – цитирует Агентство "Москва" источник. Отсутствие родственников и близких Улюкаева объяснили его личным желанием.

Экс-министра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, 14 ноября 2016 года он получил два миллиона долларов за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50 процентов. За это Улюкаеву грозит штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей или от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на 8–15 лет. Прокурор просит присудить обвиняемому срок в 10 лет.

Бывший чиновник вину отрицает: он подчеркнул, что никогда не требовал взятку от главы "Роснефти" Игоря Сечина и обвинил того в ложном доносе. Улюкаев назвал его "специалистом по дурно пахнущим делишкам".

В последнем слове экс-министр заявил, что за последний год много думал и решил посвятить остаток жизни людям. Он признал свою вину в том, что "предпочитал карьерное благополучие справедливости, искал чужой благосклонности, дарил подарки и получал их".