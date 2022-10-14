Суд вынес приговор преподавателю ВШЭ за домогательства к малолетним

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Суд Москвы приговорил преподавателя Высшей школы экономики Евгения Золина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за домогательства к малолетним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В частности, Золина признали виновным по двум эпизодам части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

По данным следствия, преподаватель ВШЭ домогался до двух девочек – одиннадцати и шести лет. Одна из них приходила в гости к его сыну, а другую он встретил во дворе.

Золина арестовали в ноябре 2021 года. Ему грозило до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Москве арестовали мужчину по обвинению в нарушении половой неприкосновенности ребенка на западе столицы. Им оказался 54-летний мужчина. По информации правоохранительных органов, мужчина совершил в отношении знакомого ребенка 2010 года рождения насильственные действия сексуального характера, после чего продолжительное время запугивал несовершеннолетнего, угрожая нанести вред матери ребенка.



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