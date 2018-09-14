Экс-замглавы кузбасского стройнадзора задержана по делу о пожаре в "Зимней вишне"

14 сентября 2018, 10:09
Фото: ТАСС/Данил Айкин
Следствие задержало экс-замглаву стройнадзора Кемеровской области Светлану Шенгерей, проверявшую здание ТРЦ "Зимняя вишня", где в результате пожара погибли 60 человек, сообщает "Интерфакс".
14 сентября задержанной изберут меру пресечения. Есть данные, согласно которым Шенгерей могла намеренно, по указанию руководства, скрыть информацию о нарушениях пожарной безопасности.
Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" уже арестованы 11 обвиняемых. В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "халатность", "растрата".
Торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта этого года. При пожаре погибли 60 человек, большинство из которых – дети.
Назначенная Следственным комитетом РФ экспертиза электрооборудования сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово установила, что пожар начался в светодиодном светильнике.
По информации экспертов, талая вода с крыши залила осветительный прибор, что вызвало замыкание. Защитный автомат, который должен был тут же отключить всю систему, оказался неисправным и не сработал.
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