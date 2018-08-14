Президиум Мосгорсуда не будет пересматривать приговор Улюкаеву

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Президиум Мосгорсуда не станет пересматривать приговор экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, которого осудили на восемь лет колонии за взятку, сообщили в пресс-службе суда.

"Судья кассационной инстанции вынес определение об отказе в передаче жалобы на приговор Улюкаеву на рассмотрение президиума Мосгорсуда", – цитирует собеседника Агентство "Москва".

Ранее срок Улюкаеву подтвердил Мосгорсуд. Остался в силе и штраф в 130 миллионов рублей. Суд исключил наказание в виде запрета работать в госорганах после освобождения.

Приговор экс-чиновнику вынесли в декабре 2017 года. В ходе оглашения решения судья указывала, что вина бывшего министра полностью доказана.Сам экс-министр своей вины не признал.

9 июня стало известно, что Улюкаев отправлен в колонию №1 в Тверской области.