Президиум Мосгорсуда не будет пересматривать приговор Улюкаеву

14 августа, 13:19
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Президиум Мосгорсуда не станет пересматривать приговор экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, которого осудили на восемь лет колонии за взятку, сообщили в пресс-службе суда.
"Судья кассационной инстанции вынес определение об отказе в передаче жалобы на приговор Улюкаеву на рассмотрение президиума Мосгорсуда", – цитирует собеседника Агентство "Москва".
Ранее срок Улюкаеву подтвердил Мосгорсуд. Остался в силе и штраф в 130 миллионов рублей. Суд исключил наказание в виде запрета работать в госорганах после освобождения.
Приговор экс-чиновнику вынесли в декабре 2017 года. В ходе оглашения решения судья указывала, что вина бывшего министра полностью доказана.Сам экс-министр своей вины не признал.
9 июня стало известно, что Улюкаев отправлен в колонию №1 в Тверской области.
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