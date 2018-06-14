Главу Серпуховского района обвинили в превышении должностных полномочий

Главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает Агентство "Москва".

Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу до 13 августа. Ходатайство рассмотрят по факту явки всех участников процесса и доставки обвиняемого в суд.

13 июня стало известно, что Шестуна задержали. В его в доме и в городской администрации Серпуховского района Московской области прошли обыски. Уточнялось также, что Шестуна доставили на допрос вместе с адвокатом.