Суд в Башкирии вынес приговор похищавшей зависимых банде

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Стерлитамакский городской суд Башкирии вынес приговоры членам группировки, которая похищала зависимых людей под видом лечения от алкогольной и наркотической зависимости. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

Организатор банды Павел Козлов в 2014 году зарегистрировал в Стерлитамакском районе реабилитационный центр "Мост". Для принудительного удержания клиентов и вымогания прибыли с их родных он привлек к деятельности еще десять человек.

С апреля 2019 года по ноябрь 2020 года в центр принудительно доставили 17 человек. По информации региональной прокуратуры, к клиентам постоянно применялось физическое и моральное насилие путем лишения сна и приемов пищи.

"Потерпевшим запрещалось встречаться и созваниваться с родственниками, самовольно покидать здание, пользоваться средствами связи", – говорится в сообщении.

Пресечь деятельность банды удалось в 2020 году. Организатора группировки Козлова приговорили к 6,5 года тюремного заключения, еще троих его пособников – к срокам от 5 до 6 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Семерых участников банды осудили условно: на сроки от 3 лет 9 месяцев до 5 лет 8 месяцев.

По информации РБК, за пребывание в центре "Мост" с клиентов требовали от 25 до 35 тысяч рублей. Зависимых насильно похищали, приезжая к ним домой под видом сотрудников полиции. В некоторых случаях людей насильно держали в изоляции, не давая покинуть центр.

До этого сотрудники полиции задержали владельцев и администраторов телеграм-каналов, которые распространяли недостоверную информацию о высокопоставленных лицах и предпринимателях, а после вымогали у них денежные средства за удаление постов. При этом после внесения средств публикации не удалялись, и деньги начинали требовать с жертв каждый месяц.

