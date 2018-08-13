Суд признал законным арест автомобиля и квартиры Магомеда Магомедова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Автомобиль Mercedes-Benz S600 и квартиру брата владельца "Суммы" Магомеда Магомедова оставили под арестом. Такое решение принял Мосгорсуд.

"Признать постановление Тверского районного суда от 6 апреля 2018 года об аресте имущества законным и обоснованным. Апелляционную жалобу отклонить", – приводит слова судьи Агентство "Москва".

Адвокат Магомедова Игорь Фельдман сообщил, что решение нижестоящей инстанции было принято незаконно и необоснованно. Машину купили за два года до начала "преступного события" и таким образом не может быть имуществом, которое получили незаконным путем.

"Вызывает вопрос, как суд наложил арест на квартиру, которая является единственной собственностью для Магомедова, у которого на иждивении шесть малолетних детей", подчеркнул Фельдман.

Правоохранители выступали против удовлетворения апелляционной жалобы.

Ранее сообщалось, что срок ареста активов и счетов компаний, наложенный в рамках дела братьев Магомедовых, продлен до ноября.

Совладельца "Суммы" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда арестовали в конце марта. Их обвинили в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей. Гендиректору входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артуру Максидову инкриминировали хищении почти 669 миллионов рублей.