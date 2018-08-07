Продлен срок ареста активов по делу братьев Магомедовых

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Срок ареста активов и счетов компаний, наложенный в рамках дела братьев Магомедовых, продлен до ноября. Об этом сообщает РИА Новости. Такое решение вынес Тверской суд Москвы.

Совладельца "Суммы" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда арестовали в конце марта в столице. Их обвинили в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей. Гендиректору входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артуру Максидову инкриминировали хищении почти 669 миллионов рублей. Все фигуранты дела отрицают свою вину.

В рамках уголовного дела против братьев Магомедовых арестованы счета и активы 36 компаний. Арест также наложен на их банковские счета и на изъятые у них деньги. Помимо этого был наложен обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и долю в уставных капиталах юридических лиц.