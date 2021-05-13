Суд в Киеве начал заседание по делу Медведчука

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Печерский районный суд Киева начал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Об этом сообщает RT.

Главу ОПЗЖ обвиняют в госизмене.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых граждане России, Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ранее Херсонский городской суд наложил арест на яхту Медведчука. Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ), причиной ареста стало нарушение порядка въезда "в порты временно аннексированного Крыма".

Отмечается, что правоохранители проводят расследование по статьям "Госизмена" и "Финансирование действий, совершенных с целью свержения конституционного строя".