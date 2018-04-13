Суд отказался отложить заседание по делу о блокировке Telegram

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Таганский суд отказался отложить заседание по делу о блокировке мессенджера Telegram.

Ходатайство защиты посчитали "злоупотреблением правом", сообщает РИА Новости.

Представитель Роскомнадзора Мария Смелянская заявила в суде, что распространяемые Telegram сведения могут представлять угрозу жизням гражданам РФ. Она попросила суд удовлетворить иск в полном объеме.

Рассмотрение искового заявления Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории России проходит в пятницу, 13 апреля.

Ранее сообщалось, что процесс пройдет без представителей Telegram, так как его создатель Павел Дуров запретил юристам компании в нем участвовать, чтобы "не легитимировать откровенный фарс своим присутствием".

Роскомнадзор подал иск в суд из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. В Telegram заявляют, что не имеют технической возможности предоставить данные и не планируют этого делать в силу неконституционности требований.