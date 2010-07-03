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13 марта, 22:09

Суд отправил под домашний арест фигурантов дела о неуплате таможенных сборов

суды

13 марта, 22:09

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Фото: Whatsapp/Следком

Мещанский суд Москвы заключил под домашний арест гендиректора ООО "Сфера Джет" Андрея Степанюка и начальника службы организации пассажирских перевозок ООО "Бизнес Эвиэйшен Центр" Вячеслава Реснянского, подозреваемых в неуплате таможенных сборов, сообщает "Интерфакс".

Дома под присмотром фигуранты дела будут находиться до 7 мая.

Как полагает следствие, компания эксплуатировала взятые в аренду за границей четыре самолета, которые обычно используются для частных поездок. При ввозе самолетов в Россию таможенные платежи не оплачивались.

Ущерб государству оценивается более чем в 600 миллионов рублей. В ходе следствия изъяты четыре воздушных судна: Gulfstream G150, Embraer Legacy 650, Bombardier GL300 и Gulfstream G450.

В рамках уголовного дела проведено более 20 обысков, допрашиваются руководители ООО "Сфера Джет" и ООО "Бизнес Эвиэйшен Центр".

Раннее сообщалось, что совладельцев центра бизнес-авиации "Домодедово" подозревают в незаконной организации рейсов и сокрытии 600 миллионов рублей.

суды

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