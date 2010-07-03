Горринга перевели в камеру для бывших силовиков

Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг, которого обвиняют в мошенничестве, находится в двухместной камере для бывших сотрудников правоохранительных органов.
"Выглядит он несколько потерянным, кажется еще не до конца осознающим реальность происходящего", – цитирует "Интерфакс" главу Общественной наблюдательной комиссии столицы Антона Цветкова, который посетил арестанта в СИЗО.
Сосед Горринга – мужчина, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков. У них нет телевизора и холодильника. В камере для правоохранителей Горринг оказался после того, как прошел карантин и написал заявление, "в котором указал данные о своей службе в определенных структурах". Если эта информация не подтвердится, то его переведут в общую камеру.
"Претензий к условиям содержания в СИЗО у Горринга нет", – резюмировал представитель ОНК.
В конце января этого года Росгеология оказалась в центре скандала из-за бывшего чиновника: в Сети появился видеоролик, где Горринг общался с пользователями онлайн-игры, обильно используя ненормативную лексику и рассказывая о своих неделовых отношениях с сотрудницами. Позднее его уволили.
Топ-менеджера задержали в аэропорту Внуково. По данным полиции, Горринг узнал, что против него завели уголовное дело и попытался покинуть столицу, вылетев в Сочи, но не успел.
Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011 году он получил от предпринимателя денежные средства в размере более 5 миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области.
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