Горринга перевели в камеру для бывших силовиков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг, которого обвиняют в мошенничестве, находится в двухместной камере для бывших сотрудников правоохранительных органов.

"Выглядит он несколько потерянным, кажется еще не до конца осознающим реальность происходящего", – цитирует "Интерфакс" главу Общественной наблюдательной комиссии столицы Антона Цветкова, который посетил арестанта в СИЗО.

Сосед Горринга – мужчина, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков. У них нет телевизора и холодильника. В камере для правоохранителей Горринг оказался после того, как прошел карантин и написал заявление, "в котором указал данные о своей службе в определенных структурах". Если эта информация не подтвердится, то его переведут в общую камеру.

"Претензий к условиям содержания в СИЗО у Горринга нет", – резюмировал представитель ОНК.

В конце января этого года Росгеология оказалась в центре скандала из-за бывшего чиновника: в Сети появился видеоролик, где Горринг общался с пользователями онлайн-игры, обильно используя ненормативную лексику и рассказывая о своих неделовых отношениях с сотрудницами. Позднее его уволили.

Топ-менеджера задержали в аэропорту Внуково. По данным полиции, Горринг узнал, что против него завели уголовное дело и попытался покинуть столицу, вылетев в Сочи, но не успел.

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011 году он получил от предпринимателя денежные средства в размере более 5 миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области.

9 марта Домодедовский городской суд арестовал Горринга на два месяца.