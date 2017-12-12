Верховный суд оставил в силе приговор по делу о захвате "Ситибанка"

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Верховный суд оставил в силе приговор предпринимателю Араму Петросяну, захватившему заложников в "Ситибанке" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Станислава Мальцева.

7 сентября Московский окружной военный суд приговорил Петросяна к 12 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в захвате заложников

и террористическом акте. Суд также взыскал с Петросяна 50 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

В апелляционной жалобе адвокат просил оправдать Петросяна по статье "Террористический акт". Защита апеллировала к тому, что Петросян не хотел никому причинить вред и сам отпустил заложников.

Петросян захватил отделение банка и угрожал его взорвать 24 августа 2016 года. На шее у него висела коробка с солью, которую он пытался выдать за взрывчатку.