Верховный суд оставил в силе приговор по делу о захвате "Ситибанка"

12 декабря, 11:42
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Верховный суд оставил в силе приговор предпринимателю Араму Петросяну, захватившему заложников в "Ситибанке" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Станислава Мальцева.
7 сентября Московский окружной военный суд приговорил Петросяна к 12 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в захвате заложников
и террористическом акте. Суд также взыскал с Петросяна 50 тысяч рублей в пользу потерпевшего.
В апелляционной жалобе адвокат просил оправдать Петросяна по статье "Террористический акт". Защита апеллировала к тому, что Петросян не хотел никому причинить вред и сам отпустил заложников.
Петросян захватил отделение банка и угрожал его взорвать 24 августа 2016 года. На шее у него висела коробка с солью, которую он пытался выдать за взрывчатку.
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