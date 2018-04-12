Сечин подтвердил в суде, что Улюкаев просил у него взятку в 2 млн долларов

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Допрошенный в закрытом режиме в Мосгорсуде глава "Роснефти" Игорь Сечин подтвердил, что экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев просил у него взятку в два миллиона долларов, передает Агентство "Москва".

Об этом сообщила адвокат Лариса Каштанова. Она отметила, что новые показания Сечина не только не внесли ясность, а только породили огромное количество сомнений.

Ранее сообщалось, что допрос главы "Роснефти" в качестве свидетеля по делу Улюкаева завершился. Процесс проходил длился полтора часа.

Мосгорсуд 12 апреля рассматривает апелляцию по делу бывшего чиновника.

15 декабря прошлого года Замоскворецкий суд приговорил бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Его обвинили в получении взятки в размере двух миллионов долларов за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению пакета акций "Башнефти".