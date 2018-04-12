Суд завершил допрос Сечина по делу Улюкаева

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Допрос главы "Роснефти" Игоря Сечина в качестве свидетеля по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева завершился в Мосгорсуде.

Процесс проходил в закрытом режиме и длился полтора часа, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказал адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе, показания Сечина вынуждают защиту изменить свою позицию. Адвокаты попросили отложить заседание для подготовки позиции до следующего понедельника, однако суд дал время лишь до 14:30 четверга, 12 апреля, передает ТАСС.

В этот день Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу бывшего чиновника. О проведении допроса Сечина в закрытом режиме просил прокурор, так как в ходе процедуры предполагалось огласить сведения, содержащие коммерческую тайну.

15 декабря прошлого года Замоскворецкий суд приговорил бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Его обвинили в получении взятки в размере двух миллионов долларов за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению пакета акций "Башнефти".

Улюкаев отбывает наказание в "Кремлевском централе" в СИЗО "Матросская тишина". Ранее он рассказал, что чувствует себя хорошо.