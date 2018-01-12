Следствие просит продлить арест режиссеру Кириллу Серебренникову

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Следствие просит продлить меру пресечения фигурантам дела "Седьмой студии". Речь идет о художественном руководителе театра "Гоголь-центр" Кирилле Серебренникове, директоре АНО "Седьмая студия" Юрии Итине, бывшем главном бухгалтере организации Нине Масляевой и экс-директоре "Гоголь-центра" Алексее Малобродском.

По словам пресс-секретаря Басманного районного суда столицы Юноны Царевой, соответствующие ходатайства следствия рассмотрят 15 января в 11:00 – в отношении Масляевой и 16 января в 12:00 – в отношении остальных. Сроки их арестов могут продлить до 19 апреля, сообщает Агентство "Москва".

Ранее Басманный суд продлил домашний арест Серебренникову, Итину и Масляевой до 19 января 2018 года. До этого времени Малобродский будет находиться в следственном изоляторе.

Масляева вину признала и заключила сделку со следствием. Остальные фигуранты дела вину отрицают.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Министерство культуры РФ выделило на него более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Для реализации проекта Серебренников создал АНО "Седьмая студия".

По указаниям Серебренникова и Итина, Малобродский, Масляева и продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заведомо завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Эти данные они передавали в Минкультуры России для обоснования финансирования. Таким образом, похищено не менее 68 миллионов рублей из федерального бюджета, считает следствие.