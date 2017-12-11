Суд продлил арест соратнику Квачкова по делу об экстремизме

11 декабря, 22:24
Фото: ТАСС/Юрий Машков
Тимирязевский суд Москвы продлил срок ареста Юрию Екишеву, неоднократно судимому за экстремизм. Соратник лидера запрещенной в РФ организации "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова останется под стражей до 14 февраля.
21 ноября Екишев был освобожден из СИЗО №3, где находился после рассмотрения апелляции в Мосгорсуде. Однако вскоре его задержали и арестовали по новому делу об экстремизме, сообщает Агентство "Москва".
В мае 2017 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Екишева к полутора годам колонии, признав виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
В прошлом Екишев являлся координатором запрещенного "Движения против нелегальной иммиграции" (ДПНИ). В 2006 году его приговорили к полутора годам колонии-поселения за экстремизм.
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