Суд продлил арест соратнику Квачкова по делу об экстремизме

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Тимирязевский суд Москвы продлил срок ареста Юрию Екишеву, неоднократно судимому за экстремизм. Соратник лидера запрещенной в РФ организации "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова останется под стражей до 14 февраля.

21 ноября Екишев был освобожден из СИЗО №3, где находился после рассмотрения апелляции в Мосгорсуде. Однако вскоре его задержали и арестовали по новому делу об экстремизме, сообщает Агентство "Москва".

В мае 2017 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Екишева к полутора годам колонии, признав виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

В прошлом Екишев являлся координатором запрещенного "Движения против нелегальной иммиграции" (ДПНИ). В 2006 году его приговорили к полутора годам колонии-поселения за экстремизм.