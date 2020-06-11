Суд вынес приговор в отношении пенсионера-участника экстремистской организации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тверской районный суд вынес приговор в отношении участника запрещенной в России экстремистской организации "Армия воли народа" пенсионера Вячеслава Горбатого, сообщает Агентство "Москва".

Его признали виновным в работе на данную группировку. В связи с этим Горбатому назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно.

В январе 2018 год он был помещен под домашний арест. Считается, что Горбатый был лидером подмосковной ячейки организации "Инициативная группа по проведению референдума "За ответственную власть". Эта группа, по сведениям правоохранительных органов, продолжает работу запрещенной организации "Армия воли народа".

В феврале 2018 года из-за истечения сроков давности преступления с него сняли обвинения по части 1 статьи 282.3 УК РФ ("Финансирование экстремистской деятельности"), однако оставили обвинения по части 2 статьи 282.2 ("Организация деятельности экстремистской организации").

Ранее в экстремизме был обвинен журналист РБК Александр Соколов, который участвовал в работе организации "Армия воли народа". Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. На скамье подсудимых также были бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, Кирилл Барабаш и Валерий Парфенов.