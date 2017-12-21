Мосгорсуд не изменил приговор журналисту РБК Соколову

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Мосгорсуд признал законным приговор по делу журналиста РБК Александра Соколова и оставил его без изменений.

Соколова обвинили в экстремизме, за что он получил 3,5 года колонии, сообщает РИА Новости. Жалобу адвокатов журналиста, просивших об оправдании, отклонили.

Другим фигурантам коллегия судей уменьшила срок наказания на два месяца. Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш проведут в колонии не четыре года, а три года и 10 месяцев. Учитывались смягчающие обстоятельства: у Барабаша – участие в боевых действиях, у Парфенова – состояние здоровья. Для Соколова таких оснований не нашли.

10 августа Соколова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. На скамье подсудимых также были бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, Кирилл Барабаш и Валерий Парфенов. По версии следствия, они участвовали в движении, связанном с запрещенной в России экстремистской организацией "Армия воли народа", и хотели расшатать политическую обстановку в стране.