В Мурманске бывшая чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

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Фото: depositphotos/AndrePopov
В Мурманске экс-чиновница Лилия Хорунженко сбила на автомобиле 13-летнего подростка и отсудила у его семьи 111 тысяч рублей. Родные ребенка планируют обжаловать приговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката ответчика Дмитрий Буянов.
Инцидент произошел в июле 2018 года в дачном поселке Юркино. 13-летний подросток, катавшийся на велосипеде, был сбит автомобилем Хорунженко. Он получил перелом челюсти и сотрясение мозга.
В ГИБДД посчитали, что ребенок нарушил правила, поскольку он не имел права ездить по дороге общего пользования. В инспекции подчеркнули, что пострадавший не справился с управлением велосипедом и столкнулся с автомобилем. Нарушений в действиях экс-чиновницы в ГИБДД не обнаружили.
Буянов отметил, что суд не учел ряд обстоятельств, сразу встав на сторону истца. В частности, согласно заключению эксперта, скорость проезжающего автомобиля составляла 40-45 километров в час. Между тем сама Хорунженко заявила, что ехала со скоростью 20 километров в час.
Кроме того, по словам Буянова, местом происшествия является садово-огородное товарищество, где нет никаких перекрестков и прилегающих территорий. Адвокат отметил, что проезжая часть состоит там лишь из проходов и проездов.
Буянов подчеркнул, что суд не принял во внимание представленные доводы, поскольку суд изначально встал на сторону Хорунженко. Он отметил, что в Октябрьский суд была направлена апелляционная жалоба.
"Жалоба принята и должна быть направлена в областной суд. Если бы не было оснований, мы бы ничего бы не обжаловали. Здесь не в деньгах дело, это вопрос принципа", – заявил Буянов.
Ранее водитель легкового автомобиля сбил трех человек в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел вследствие того, что он наехал на автобусную остановку.
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